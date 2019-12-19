ФСБ Росії заявляє про «нейтралізацію» нападника, який стріляв біля будівлі спецслужби

ФСБ Росії повідомляє про «нейтралізацію» невідомого нападника, який відкрив вогонь біля будівлі спецслужби на Луб’янці в Москві 19 грудня. Незрозуміло, чи підозрюваного затримали, чи вбили.

У ФСБ також підтвердили інформацію про постраждалих, але не уточнили, скільки їх і в якому вони стані.

Наразі неясно, чи діяв нападник сам. Про те, хто він, також не повідомляють.

Телеканал RT повідомив у соціальних мережах, що російські спецслужби кваліфікували стрілянину як «терористичний акт».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимиру Путіну повідомили про інцидент.

Раніше газета «Известия» повідомила з посиланням на джерело, що троє людей загинули через стрілянину. За даними інших ЗМІ, загинула щонайменше одна людина. Нападник, за повідомленнями, стріляв із автомату Калашникова.

У районі Великої Луб'янки в Москві перекрито рух наземного громадського транспорту.

Інцидент стався в той момент, коли президент Росії Володимир Путін виступав на концерті в Кремлі на честь Дня працівника органів безпеки Росії, пишуть російські ЗМІ.