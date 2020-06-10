У ФСБ Росії заявляють про запобігання «теракту» в анексованому Криму

ФСБ Росії стверджує, що запобігла теракту на одному з ринків Сімферополя в анексованому Криму. Як повідомила 10 червня пресслужба російського відомства, затримано п’ятьох осіб.

«Встановлено, що затримані здійснювали підготовку до підриву саморобного вибухового пристрою на одному з ринків республіканського центру, а також пропагували в мережі інтернет ідеологію тероризму та екстремізму», – повідомили у відомстві.

За даними російської спецслужби, затримані буцімто підтримували зв’язок «з представниками радикальних українських формувань, які воюють на південному сході України».

У ФСБ стверджують, що були вилучені саморобні вибухові пристрої, зброя, боєприпаси та засоби зв’язку з інформацієюю про злочини.

Повідомляється, що наразі вирішуються питання про порушення кримінальної справи за статтями про «підготовку до здійснення терористичного акту» та «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності», а також стосовно обрання запобіжного заходу.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.