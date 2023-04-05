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ФСБ заявила про падіння в Росії українського легкомоторного літака і затримання пілота

У ФСБ заявили, що затримали пілота. Українська влада ситуацію поки не коментувала

Російські прикордонники затримали пілота українського легкомоторного літака, який розбився у Брянській області Росії, що межує з Україною, повідомили 5 квітня російські державні ЗМІ з посиланням на заяву Федеральної служби безпеки РФ.

«Літак із невідомих причин розбився в районі населеного пункту Бутовськ Брянської області. Пілот (громадянин України), який намагався втекти на територію України, затриманий прикордонним нарядом», – цитують заяву ФСБ російські державні інформаційні агентства «РИА Новости» і ТАСС.

Українська влада інформацію поки не коментувала.

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