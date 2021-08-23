ФСБ затримала українця за підозрою у шпигунстві в Тулі

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) затримала в місті Тула громадянина України, який, за даними спецслужби, збирав секретні відомості про новітні зразки зброї за завданням української розвідки. Про це російська державна інформагенція ТАСС повідомила 23 серпня з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ.

«Федеральною службою безпеки в Тулі затриманий на місці злочину громадянин України, який збирав відомості, що становлять державну таємницю, щодо новітніх зразків озброєння і секретну технічну документацію до них», – ідеться в повідомленні. За даними ФСБ, «іноземець за завданням розвідувальних служб України здійснював пошук працівників російських оборонних підприємств з числа секретоносіїв».

«Його цілями були вербувальна розробка росіян і отримання від них охоронюваних законом відомостей про перспективні розробки в галузі стрілецького озброєння», – повідомили в ФСБ.

Спецслужба повідомляє про порушення кримінальної справи за ст. 276 Кримінального кодексу Росії («Шпигунство»). Затриманому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 20 років. У ФСБ повідомили, що слідчі дії тривають.

Тулу в Росії називають «містом зброярів». Будівництво казенного збройного заводу в цьому місті розпочалося після рішення царя Петра І в 1712 році.