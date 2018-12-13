«Динамо» поступилося «Яблонцю» в Києві: 0:1

Київське «Динамо» поступилося з рахунком 0:1 чеському «Яблонцю» на матчі в Києві 13 грудня в рамках шостого туру Ліги Європи.

При цьому для української команди цей матч не мав вирішального турнірного значення: кияни вже оформили вихід до 1/16 фіналу змагання.

Свій останній поєдинок групового турніру Ліги Європи 13 грудня проведе і полтавська «Ворскла». Матч у Португалії проти «Спортинга» почався о 22:00.

Результат матчу не матиме вирішального турнірного значення для полтавців: вони припиняють участь у Лізі Європи.

12 грудня за результатами групового турніру Ліги чемпіонів до числа учасників 1/16 фіналу Ліги Європи приєднався донецький «Шахтар».

Матчі першої стадії плей-оф (1/16 фіналу) стартують після зимової перерви. 32 команди будуть розбиті на 16 пар. У кожній парі будуть зіграні два матчі: вдома і на виїзді.

На даний момент суперник «Динамо» в плей-оф невідомий. Його визначить жеребкування. Із кожної групи в груповому етапі Ліги Європи виходить по дві команди: всього 24 команди. До них також приєднуються вісім команд, що зайняли треті місця в групах на груповій стадії Ліги чемпіонів. Серед них і донецький «Шахтар».