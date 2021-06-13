Данський футболіст Еріксен перебуває у стабільному стані після знепритомнення на матчі Євро-2020

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен перебуває у стабільному стані в лікарні після того, як знепритомнів 12 червня на полі під час гри Данії з Фінляндією у рамках турніру Євро-2020.

Півзахисник міланського «Інтера» впав на землю на стадіоні «Паркен» в Копенгагені незадовго до перерви в матчі групи B.

Перед тим як 29-річного Еріксена госпіталізували йому зробили серцево-легеневу реанімацію.

За словами його колишнього кардіолога, у Еріксена не було проблем з серцем під час перебування в клубі прем’єр-ліги «Тоттенхем Хотспур». Медики кажуть, що у футболіста з 2013 року були нормальні аналізи.

Матч першого раунду Данія – Фінляндія перервали 12 червня через інцидент з Еріксеном, а потім через дві години відновили. У поєдинку виграла Фінляндія – 1:0.