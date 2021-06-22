Дванадцятий день «Євро-2020»: Англія перемогла Чехію, Хорватія Шотландію

На Чемпіонаті Європи з футболу 22 червня відбулося два матчі.

Збірна Чехії програла команді Англії з рахунком 0-1. Єдиний гол забив на 12-й хвилині матчу, що відбувся в Лондоні, нападник команди Англії Рагім Стерлінґ (а перший свій удар по воротах Чехії, «пробивши» воротаря, він зробив уже на 2-й хвилині, але влучив у стійку воріт).

В іншому матчі, в шотландському Глазго, команда Хорватії перемогла збірну Шотландії – 3-1. Рахунок відкрив на 17-й хвилині хорватський півзахисник Никола Влашич, гол у відповідь забив шотландський півзахисник Каллум МакҐреґор. У другому таймі хорвати забили ще два голи: півзахисники Лука Модрич на 62-й хвилині та Іван Перишич на 77-й.

23 червня, останнього дня групової частини «Євро-2020», відбудуться чотири матчі:

Швеція – Польща в російському Санкт-Петербурзі (19-а година за київським часом)

Словаччина – Іспанія в іспанській Севільї (теж о 19-й за Києвом)

Німеччина – Угорщина в Мюнхені (22-а година за київським часом)

Португалія – Франція в Будапешті (теж о 22-й за Києвом)

Наступна стадія «Євро-2020», одна восьма фіналу, почнеться в суботу, 26 червня.