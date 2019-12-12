Через футбол «Динамо» – «Лугано» можливі зміни в роботі столичної підземки

У зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» у Києві футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Лугано» (Швейцарія) можливі деякі зміни в роботі метро, попередили у столичній підземці.

Так, перед початком гри (о 19:55 – ред.) можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро «Олімпійська». Після закінчення матчу, для безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», – повідомили у метрополітені.

У підземці пояснили, що роблять це для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Київське «Динамо» проведе 12 грудня вирішальний поєдинок групового турніру Ліги Європи з командою «Лугано» зі Швейцарії.