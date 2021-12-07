Столична підземка у вівторок працюватиме довше через футбол

У ніч на 8 грудня роботу столичного метрополітену продовжать на одну годину через футбольний матч між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Шериф» (Тирасполь), повідомляє пресслужба київського метрополітену.

Згідно з повідомленням, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід, а після завершення матчу можливе обмеження (закриття) на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

У підземці пояснюють це міркуваннями безпеки та для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах.

7 грудня на НСК «Олімпійський» у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграють команди «Шахтар» і «Шериф». Це завершальний єврокубковий поєдинок для «Шахтаря» в цьому сезоні. Початок гри о 22:00.