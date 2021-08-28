Через футбол на НСК «Олімпійський» можливі обмеження в роботі підземки

У Київському метрополітені повідомили, що 28 серпня через проведення на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Колос» (Ковалівка) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

«Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого». Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій», – йдеться в повідомленні.

У суботу відбудеться поєдинок шостого туру Української Прем’єр-ліги, в якому київське «Динамо» прийматиме «Колос» із Ковалівки. Гра розпочнеться о 19:30.