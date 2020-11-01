Матч Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Боруссія» 3 листопада відбудеться без глядачів

Матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Боруссія» (Менхенгладбах) пройде 3 листопада на НСК «Олімпійський» без глядачів, повідомляє в неділю пресслужба гірників.

«Міністерство охорони здоров’я з урахуванням погіршення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням на території України COVID-19, яке спостерігається в останні дні, відкликає свій лист від 26 жовтня щодо можливості проведення матчу в присутності уболівальників», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що продаж квитків на матч припинено. Всім, хто вже придбав квитки, – вартість буде відшкодована автоматично на банківську карту протягом 3-14 днів.

Станом на 1 листопада в Україні виявлено понад 395 тисяч інфікованих, померли 7 306 людей, одужали – понад 161 тисяча.