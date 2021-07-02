«Укрзалізниця» підготувала кілька локацій на вокзалі у Києві для перегляду матчу Україна – Англія 3 липня

«Укрзалізниця» повідомила, що підготувала кілька локацій на вокзалі у Києві для перегляду матчу Україна – Англія 3 липня.

«3 липня наша команда зіграє зі збірною Англії. А поки хлопці готуються до матчу 1/4 фіналу Євро-2020, ми готуємось до трансляції матчу на Центральному та Південному залізничних вокзалах столиці. Більше того, підготували для вас ще дві локації, де можна буде подивитись матч: зал очікування для військовослужбовців та зал очікування для пасажирів Kyiv Boryspil Express», – йдеться в повідомленні.

В УЗ кажуть, що монітори напоготові, початок трансляції – завтра о 22:00.

Матч Україна – Англія відбудеться 3 липня на Олімпійському стадіоні в Римі.

Збірні України і Англії зустрінуться увосьме. Команда Андрія Шевченка перемогла англійців одного разу (1:0), це сталося ще 10 жовтня 2009 року в Дніпрі у відбірному турнірі чемпіонату світу-2010. Тоді єдиним у матчі став гол Сергія Назаренка на 30-й хвилині.

Також у зустрічах Україна – Англія були зафіксовані дві нічиї та чотири поразки «синьо-жовтих» (різниця м’ячів промовиста – 3:9). Востаннє команди зустрічалися у кваліфікації чемпіонату світу-2014, тоді було дві нічиї – 1:1 у Лондоні і 0:0 у Києві.

Встановлюйте оновлений застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети на платформах iOS та Android.