Збірна України проведе товариський матч із Францією

У передмісті Парижа Сен-Дені у середу відбудеться контрольний матч між збірними України та Франції, що стане підготовчим етапом перед поєдинками Ліги націй.

У матчі не візьмуть участь футболісти «Шахтаря» – Тарас Степаненко, Андрій П’ятов, а також два голкіпери Андрій Лунін та Юрій Паньків – у всіх виявився позитивний тест на COVID-19.

Головний тренер збірної Андрій Шевченко напередодні товариського матчу з Францією визнав, що «ситуація дуже складна» і довелося довикликати гравців, у тому числі, деяких – із молодіжної збірної.

Гра Україна-Франція розпочнеться о 22:00. У прямому ефірі матч транслюватимуть телеканали «Україна» та «Футбол 1».

Вже 10 жовтня у Києві українська збірна прийматиме Німеччину, а 13 жовтня – Іспанію.