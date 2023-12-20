Збірна України з футзалу вийшла на чемпіонат світу

Збірна України з футзалу отримала пряму путівку на чемпіонат світу. У шостому турі еліт-раунду кваліфікації «синьо-жовті» мали неодмінно перемагати команду Польщі, якій раніше поступилися.

Поєдинок завершився з результатом 5:3 – українці вже після першого тайму вели перед 4:0, і по перерві достатньо впевнено довели гру до перемоги.

Фінальний турнір чемпіонату світу відбудеться в Узбекистані з 14 вересня до 6 жовтня 2024 року. У європейській кваліфікації прямі путівки здобули переможці своїх груп – Португалія, Казахстан, Україна, Франція, Іспанія. У стикових матчах зіграють Фінляндія, Хорватія, Нідерланди і Польща.