Футзал: український клуб забив 28 голів у Лізі чемпіонів

Єдиний представник України у футзальній Лізі чемпіонів херсонський «Продексім» розпочав сезон з перемоги. У кваліфікаційному матчі українці 28 разів відзначилися у воротах «Росаріо» з Північної Ірландії.

Найрезультативнішим серед херсонських футзалістів став Петро Шотурма, який забив 7 м’ячів. Гол престижу оформив Беррі Бегглі на 21-й хвилині матчу.

Матч завершився з рахунком 28:1.

«Продексім» вийшов до 1/16 Ліги чемпіонів і дізнається свого наступного суперника вже 9 грудня.

У 2019 році «Продексім» завершив груповий турнір на другому місці, тому не зміг пробитися до «Фіналу чотирьох», де грали лідери всіх груп.