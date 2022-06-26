G7 запускає інфраструктурне партнерство для протидії Китаю

«Група семи» запускає глобальне інфраструктурне та інвестиційне партнерство, спрямоване на протидію китайській програмі, яку прийняли багато країн, що розвиваються.



Програма G7 має на меті залучити 600 мільярдів доларів інвестицій для стимулювання розвитку інфраструктури в країнах з нижчим і середнім рівнем доходу, йдеться у заяві Білого дому від 26 червня.



На відміну від китайської програми, відомої як ініціатива «Один пояс, один шлях» (BRI), програма, запропонована G7, передбачатиме фінансування переважно від приватних інвесторів.



Західні чиновники стверджують, що китайська програма BRI використовує тактику сильної руки, яка захоплює країни в борги, і використовує інвестиції, які приносять більше користі Китаю, ніж країнам, які беруть участь у програмі. Серед країн, які підписали довгострокові угоди про BRI, є Афганістан, Іран та Угорщина.



У США стверджують, що підтримані G7 зусилля, оголошені під час саміту в Німеччині, сприятимуть відповідальним інвестиціям, які мають на меті принести користь громадам, які отримують інвестиції.



Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що G7 пропонує «стійку, якісну інфраструктуру» і буде «уважно прислухатися до країн-одержувачів».



Серед перших ініціатив – інвестиції в сонячну станцію в розмірі 2 мільярдів доларів США в Анголі, інвестиції в розмірі 320 мільйонів доларів на будівництво лікарні в Кот-д'Івуарі та інвестиції в розмірі 40 мільйонів доларів для сприяння регіональній торгівлі енергоресурсами в Південно-Східній Азії. Ціль інвестицій у 600 мільярдів доларів є лише бажаною, але високопоставлений чиновник США, який проінформував журналістів, заперечив, що Китай має реальну перевагу.

У замку Ельмау у Баварських Альпах 26 червня відкрився саміт «Групи семи» (G7). У ньому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.