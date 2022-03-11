Прокурор МКС вимагає арешту трьох учасників російсько-грузинської війни 2008 року

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан зажадав арешту трьох посадовців сепаратистського регіону Грузії Південної Осетії, які, за його словами, могли вчинити воєнні злочини під час російсько-грузинської війни 2008 року.

Карім Хан 10 березня заявив клопотання до суддів видати ордери на арешт.

«Моє клопотання щодо цих ордерів на арешт безпосередньо стосується незаконного утримання під вартою, жорстокого поводження, захоплення заручників та подальшого незаконного переміщення цивільних осіб з числа етнічних грузинів у контексті окупації Російською Федерацією», – йдеться у заяві Хана.

Нетривала війна 2008 року призвела до вторгнення Росії до Грузії та, по суті, виведення Південної Осетії та іншого регіону – Абхазії, з-під контролю Тбілісі.

Пізніше Росія заявила, що вважає ці два регіони незалежними державами, чого не було зроблено фактично ніякою державою у світі.

Навіть, якщо судді суду схвалять ордери на арешт, незрозуміло, як вони будуть виконуватись і ким.

Росія, на відміну від Грузії, не ратифікувала Римський статут, за яким працює Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, а оскільки Росія фактично де-факто контролює Південну Осетію, то вона навряд чи передасть цих осіб до суду.