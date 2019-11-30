Напад в Гаазі: поліція все ще розшукує підозрюваного

Поліція Нідерландів 30 листопада повідомила, що пошуки чоловіка, підозрюваного у нападі на людей у центрі Гааги, продовжуються, інформують місцеві ЗМІ.

Правоохоронці перевіряють людей на залізничних станціях та транспортних мережах.

Голландський національний мовник NOS 29 листопада з посиланням на «різноманітні джерела» повідомляє, що ніяких ознак тероризму у нападі поліція не вбачає. Втім, речник поліції заявила ЗМІ, що правоохоронці розглядають усі версії.

Внаслідок різанини у Гаазі були поранені три людини, яких відпустили з лікарень через кілька годин. Поліція повідомила, що розшукує чоловіка віком від 45 до 50 років, на якому був платок та спортивний костюм. Мотиви нападу залишаються невідомими.