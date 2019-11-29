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30 листопада 2019, Київ 01:27
Новини | Міжнародні

Дві людини загинули, ще три поранені під час нападу в Лондоні – поліція

Поліцейські застрелили нападника на Лондонському мосту

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Дві людини загинули, ще три поранені під час різанини на Лондонському мосту, повідомила поліція Великої Британії.

Комісар Крессіда Дік розповіла, що всі постраждалі перебувають у лікарні.

Вдень 29 листопада поліцейські прибули на Лондонський міст через інформацію про різанину. Правоохоронці застрелили нападника. На ньому виявили підробний вибуховий пристрій. Голова антитерористичного управління поліції Великої Британії Ніл Басу назвав напад терактом.

Через кілька годин після інциденту в Лондоні три людини були поранені в нідерландській Гаазі. Поліція розшукує чоловіка віком від 45 до 50 років. Мотиви нападника наразі невідомі.

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