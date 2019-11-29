Поліція: обставини інциденту на Лондонському мосту залишаються незрозумілими

Обставини інциденту на Лондонському мосту залишаються незрозумілими, повідомила поліція Великої Британії.
«На цьому етапі обставини, пов’язані з інцидентом на Лондонському мосту, залишаються незрозумілими. Проте для обережності ми наразі реагуємо на цей інцидент як на такий, що пов’язаний із тероризмом», – повідомила поліція Лондона.
Правоохоронці заявили, що застрелили одну людину.
Поліція інформувала, що прибула на Лондонський міст через виклик про різанину. Правоохоронці затримали одну особу. Вони вважають, що кілька людей поранені.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ