Поліція: обставини інциденту на Лондонському мосту залишаються незрозумілими

Обставини інциденту на Лондонському мосту залишаються незрозумілими, повідомила поліція Великої Британії.

«На цьому етапі обставини, пов’язані з інцидентом на Лондонському мосту, залишаються незрозумілими. Проте для обережності ми наразі реагуємо на цей інцидент як на такий, що пов’язаний із тероризмом», – повідомила поліція Лондона.

Правоохоронці заявили, що застрелили одну людину.

Поліція інформувала, що прибула на Лондонський міст через виклик про різанину. Правоохоронці затримали одну особу. Вони вважають, що кілька людей поранені.