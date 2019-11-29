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29 листопада 2019, Київ 19:23
Новини | Політика

Поліція: обставини інциденту на Лондонському мосту залишаються незрозумілими

Поліція заявила, що застрелила одну людину

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Обставини інциденту на Лондонському мосту залишаються незрозумілими, повідомила поліція Великої Британії.

«На цьому етапі обставини, пов’язані з інцидентом на Лондонському мосту, залишаються незрозумілими. Проте для обережності ми наразі реагуємо на цей інцидент як на такий, що пов’язаний із тероризмом», – повідомила поліція Лондона.

Правоохоронці заявили, що застрелили одну людину.

Поліція інформувала, що прибула на Лондонський міст через виклик про різанину. Правоохоронці затримали одну особу. Вони вважають, що кілька людей поранені.

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