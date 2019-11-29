Інцидент на мосту в Лондоні був терактом – поліція

Інцидент на Лондонському мосту був терактом, повідомив голова антитерористичного управління поліції Великої Британії Ніл Басу.

Він нагадав, що поліція прибула на місце подій через інформацію про різанину.

«Кілька людей отримали поранення під час цього інциденту. Як тільки ми зможемо повідомити більше новин про їхній стан – ми повідомимо», – пообіцяв Басу, не уточнивши кількості постраждалих.

За його словами, правоохоронці застрелили підозрюваного, на якому був одягнутий підробний вибуховий пристрій.