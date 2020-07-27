Німеччина очолила рейтинг схвалення провідних світових лідерів Gallup, Росія – остання

Німеччина третій рік поспіль очолює рейтинг схвалення діяльності провідних світових лідерів, свідчать дані опитування американської компанії Gallup за 2019 рік, оприлюднені 27 липня.

Діяльність керівництва Німеччини схвалюють 44% опитаних у 135 країнах і територіях.

Схвалення діяльності нинішньої адміністрації США в світі далі перебуває на відносно низькому рівні – 33%. Як пишуть дослідники, це трохи кращий показник, ніж попереднього року, але він усе одно гірший, ніж попередній найнижчий рейтинг у 34%, який був за президентства Джорджа Буша в 2008 році.

За друге місце США змагаються з Китаєм, рейтинг схвалення керівництва якого перебуває на позначці 32% і Росією, яка другий рік поспіль має 30%.

Респонденти у 135 країнах і територіях відповідали на питання про те, як вони оцінюють керівництво чотирьох країн і їхню політику в глобальному масштабі.