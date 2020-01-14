Гандбол: збірна України припинила боротьбу на чемпіонаті Європи

В Австрії завершився матч третього туру групової стадії чемпіонату Європи з гандболу, де чоловіча збірна України грала проти команди Чехії. Щоб пробитися до наступного раунду, «синьо-жовтим» потрібно було виграти у чеської команди, маючи перевагу у два очки, а також, щоб в іншому матчі туру – австрійці виявилися сильнішими за Північну Македонію.

Збірна Австрії виграла матч з рахунком 32:28, а ось Україна поступилася Чехії – 19:23. Хоча після першої половини гри «синьо-жовті» мали перевагу в одне очко. Найкращим снайпером матчу у складі українців був Артем Козакевич, на рахунку якого 4 точні кидки.

За результатами трьох матчів Україна посіла останнє місце в групі B, маючи в своєму активі три поразки. Тож українська команда припиняє свою боротьбу на чемпіонаті Європи. До наступного етапу – топової дванадцятки – потрапили Австрія та Чехія.

Чемпіонат Європи триватиме до 26 січня. У континентальній першості змагаються 24 команди, а турнір приймають одразу три країни – Австрія, Норвегія і Швеція.

Переможець чемпіонату Європи здобуває ліцензію на Олімпійські ігри, які розпочнуться в Токіо у липні. Ще дві команди матимуть можливість поборотися за путівку на Ігри в олімпійському турнірі, який відбудеться у квітні у Німеччині, Норвегії та Франції.

Чоловіча збірна України вперше за 10 років потрапила на чемпіонат Європи з гандболу.