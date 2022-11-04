«Боролася і загинула за ті самі цінності, які сьогодні відстоюють українці» – Посольство США у роковини Катерини Гандзюк

У четверті роковини загибелі херсонської активісти Катерини Гандзюк Посольство США виступило із заявою, в якій вказало, що цінності, за які вона боролася, нині відстоюють українці.

«Сьогодні ми згадуємо та закликаємо до справедливості для захисниці громадянських прав та поборниці корупції Катерини Гандзюк, яка мужньо боролася з корупцією та несправедливістю у своєму рідному Херсоні, нині окупованому Росією. Катерина боролася і загинула за ті самі цінності, які сьогодні відстоюють українці», – йдеться в повідомленні посольства.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у організації нападу. Він заперечує звинувачення. Ще одного підозрюваного Олексія Левіна у січні 2020 року року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну і теж взяли під варту.

21 жовтня цього року суд продовжив арешт Мангеру та Левіну до 19 грудня.