Провулок Ґарета Джонса: в Києві вшанують британця, який розповів Заходу про Голодомор

У столиці України з’явиться провулок, названий на честь британського журналіста Ґарета Джонса, який у 30-х роках минулого століття повідомляв у західній пресі про Голодомор в Україні.

«З ініціативи творчої групи фільму та Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка ім’я британського репортера дадуть новому провулку в Шевченківському районі. Київська комісія з питань найменувань на сьогоднішньому засіданні одноголосно підтримала цю пропозицію», – повідомляє у Facebook група «Ґарет Джонс».

«Символічно, що провулок розташований поруч з телевізійною вежею та самим інститутом. Отже, у пов’язаному з журналістикою районі він нагадуватиме про важливість дотримання справжніх журналістських стандартів», – вказано в повідомленні.

Ґарет Джонс (1905–1935) був амбітним молодим журналістом з Уельсу. Він опублікував кілька гучних репортажів, взяв інтерв’ю у Гітлера, працював радником прем’єр-міністра Великої Британії Ллойд Джорджа. У 1933 році під час поїздки в СРСР йому вдалося обдурити супровід і побувати в українських селах, де люди помирали від голоду.

Повернувшись до Європи, Джонс опублікував перший репортаж про Голодомор. Він розповів про те, що це штучний голод, організований за наказом Сталіна, і свідчив про загибель мільйонів українців. Однак заява Джонса була сприйнята зі скепсисом. Одні не могли повірити, що в СРСР відбувається катастрофа таких масштабів, інші знали, але свідомо приховували інформацію. Волтер Дюранті, кореспондент «Нью-Йорк Таймс» у Москві, лауреат Пулітцерівської премії, таємно працював на Сталіна і використовував свій вплив, щоб виставити Джонса брехуном.