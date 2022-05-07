На Луганщині війська РФ обстріляли евакуаційний транспорт – Гайдай

У Попаснянському районі Луганської області російські війська обстріляли евакуаційний автомобіль, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

«Евакуюємо щодня. Але якщо вчора знайшлося лише троє бажаючих із Сєвєродонецька, то 7 травня вирішили виїхати 32 жителя Лисичанська. Вони втомилися від постійних російських обстрілів, перебоїв зі світлом і газом, відсутністю води. Зробили вибір – жити. Ще дві людини з міста запізнювалися на евакуацію – їх забрали по дорозі. Важко дався порятунок жителя Комишувахи, що на Попаснянщині. Автівка, на якій його вивозили, потрапила під обстріл росіян. На щастя, ніхто не постраждав», – повідомив Гайдай.

У фейсбуці Гайдай додав, що війська РФ продовжують намагання прорватися у Попасній та Воєводівці, бої досі тривають.

«Ворог успіху не має. Не дивлячись на велику кількість різної техніки та «вагнерівців», які виявилися небезсмертними, орки не можуть захопити населені пункти. Рубіжне – без змін, контроль 50/50. Кадирівці на Луганщині не воюють, тільки мародерять та знімають відео. Полонені російські вояки розповідають, що мета одна – вийти на географічні кордони Луганської області. Наступні декілька днів будуть важкими, адже росіяни будуть намагатися зробити «щось», щоб 9 травня звітувати перед путлером, тож закликаю: будьте обережними, залишайтеся в укриттях, обмежте перебування на вулиці», – звернувся Гайдай.

За даними Генштабу, на території Донецької та Луганської областей ЗСУ за минулу добу відбили вісім атак військ РФ, знищили три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та три одиниці спеціальної інженерної техніки.