На Луганщині через обстріли армії РФ знайшли тіла кількох загиблих – Гайдай

Тіла п’ятьох людей виявили на Луганщині в результаті російських артилерійських обстрілів, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих. Двоє з низ – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від російський обстріл ввечері 3 травня. Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік з Попасної. Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним. Так, лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше восьми будинків, три – у Комишувасі, чотири – в Сєвєродонецьку, чотири – в Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську», – повідомив Гайдай.

За його словами, сім потужних артобстрілів напередодні було по Сєвєродонецьку, ще сім припали на Попаснянську та Гірську громади, чотири – на Лисичанськ. Також у Сєвєродонецьку в межах міста загорілася хвойна підстилка.

За даними українських військових, на території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито одинадцять атак військ РФ, знищено п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога. Підрозділи ПВО збили два російські літаки Су-30 та два безпілотники «Орлан-10» і «ZALA-421».