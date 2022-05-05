У Краматорську через нічні обстріли військ РФ поранені щонайменше 6 людей – мер

У ніч на 5 травня російські війська обстріляли житлові квартали та центр Краматорська в Донецькій області, поранень зазнали щонайменше шестеро людей, повідомив мер Олександр Гончаренко.

«Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житлових районах і центральній частині міста. Щонайменше отримали серйозні пошкодження 3 п’ятиповерхівки, школа, садок. Попередньо 6 поранених», – повідомив Гончаренко у фейсбуці.

За його словами, інформація про жертви та руйнування уточнюється.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Донецькому напрямку тривають артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Війська РФ застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів.