Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині. Біля Рубіжного через обстріли військ РФ загинув священник

Найбільш складні бої на Луганщині нині тривають у Рубіжному та Попасній. Російські сили також з самого ранку штурмують село Воєводівка, що біля Сєвєродонецька, повідомив в ефірі Радіо Свобода розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Місто Попасна третій місяць поспіль розстрілюють з усього, що тільки можна – РСЗВ, авіабомби, артилерія міномети. Тобто там майже нічого не залишилося», – сказав Сергій Гайдай.

За його словами, найбільш складна ситуація в гуманітарному плані саме в Попасній та Рубіжному.

«Рубіжне, Попасна – дуже важка ситуація. Ми не можемо туди нічого підвезти (гуманітарну допомогу – ред.) та евакуювати людей, тому що там розстрілюється все. Люди без їжі, води, медичних засобів», – сказав Сергій Гайдай.

Триває евакуація з інших прифронтових міст, зокрема Сєвєродонецьк і Лисичанська.

Сергій Гайдай також розповів, що російські війська щодня для ударів використовують авіацію, іноді до семи літаків одночасно.

Водночас у Telegram Гайдай повідомив, що біля Рубіжного через обстріли військ РФ загинув священник, це сталося в населеному пункті Михайлівка.

«Російська армія продовжує змагання з Богом. На Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, також були поранені служителі церков. Вчора орки відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного. Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря села Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці єромонах Парфеній», – повідомив Гайдай.

Раніше сьогодні штаб ООС повідомив, що минулої доби армія РФ обстріляла 18 населених пунктів Донбасу, 19 людей загинули.