П’ятеро людей постраждали через вибух в житловому будинку на Львівщині – ДСНС

Унаслідок вибуху в приватному будинку у Львівській області госпіталізовано п’ятьох людей, зокрема 11-річну дитину, повідомляє в суботу пресслужба обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«25 грудня о 11:50 до ДСНС надійшла інформація, що у селі Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев’яному приватному житловому будинку стався вибух (попередньо газоповітряної суміші), внаслідок чого постраждали 5 осіб. На місці проводиться огляд потерпілих працівниками швидкої медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

У результаті вибуху будинок зруйновано повністю.

Наскільки тяжкі травми у мешканців не повідомляється.