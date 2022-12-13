З початку грудня майже на 100% зросла кількість пожеж, пов’язаних з обігрівачами та пальниками – ДСНС

З початку грудня в Україні майже на 100% зросла кількість пожеж, пов’язаних з порушеннями при експлуатації печей та теплоустановок. Зокрема, у Києві почастішала кількість пожеж, пов’язаних з використанням газових балонів та генераторів, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Ми зараз фіксуємо збільшення пожеж від порушення правил при влаштуванні та експлуатації електроустановок, в тому числі короткі замикання внаслідок перевантаження електромереж. У листопаді у порівнянні з жовтнем є збільшення на 10%. І порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей і теплогенеруючих агрегатів і установок – обігрівачі, печі, газові пальники. Збільшення на 83% у листопаді порівняно з жовтнем. Якщо взяти 12 днів грудня порівняно з 12 днями листопада, збільшення йде фактично на 100%», – заявив Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС.

Також у столиці сталися пожежі, пов’язані з використанням туристичних і газових балонів – 8 випадків, 3 випадки пожеж – через займання генераторів.

За даними ДСНС, за 11 місяців поточного року по Україні виникло понад 75 тисяч пожеж. Загинуло 1327 людей, у тому числі 31 дитина. 1435 людей були травмовані. Найчастіше причиною є необережне поводження з вогнем.