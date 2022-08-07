Армія Ізраїлю повідомила про вбивство у Смузі Гази ще одного командира «Ісламського джихаду»

Армія оборони Ізраїлю повідомила про вбивство у Смузі Гази Халеда Мансура, одного з військових командирів угрупування «Ісламський джихад». За даними офіційних ізраїльських ЗМІ, Мансур вважався другим за значимістю командувачем організації і відповідав за діяльність угруповання у південній частині Смуги Гази. Убитий у п’ятницю Тайсір аль-Джабарі відповідав за північ. Повідомляється, що разом із Мансуром загинули його заступник Зіяд Мадалаль та бригадний командир Хаттаб Амассі.

У ніч на неділю ізраїльська армія продовжила операцію «Світанок», метою якої є ліквідація «Ісламського джихаду». За повідомленням ізраїльського командування, вдалося вразити близько 140 військових цілей, включаючи підземні тунелі, з яких здійснювалися атаки джихадистів.

З території Смуги Гази від початку операції «Світанок» у п’ятницю Ізраїлем було випущено 580 ракет. 120 із них впали в самій Смузі, близько 200 було перехоплено ізраїльською системою протиракетної оборони «Залізний купол». До лікарень було доставлено 28 ізраїльтян з легкими ушкодженнями.

За повідомленням МОЗ Смуги Гази, з початку операції загинули 32 людини, включаючи шістьох дітей. Частина з них загинула внаслідок вибухів Ізраїлем ракет, які не долетіли до цілі.

У понеділок Рада безпеки ООН проведе позачергове засідання щодо ескалації конфлікту навколо Смуги Гази.