«Газпром» уклав 5-річну угоду про закупівлю туркменського газу

Російський державний концерн «Газпром» повідомляє, що домовився з Туркменистаном про імпорт газу до липня 2024 року, уклавши угоду з «Туркменгазом».

За повідомленням «Газпрому», він планує імпортувати 5,5 мільярда кубометрів газу щорічно.

Раніше дві компанії підписали угоду на два з половиною місяці, яка збігала наприкінці червня.

Російський «Газпром» у квітні заявив, що відновлює імпорт газу з Туркменистану, припинений три роки тому.

Росія раніше була головним імпортером туркменського газу, поки після 2010-го її місце не зайняв Китай. Порівняно дешевий імпорт газу з Туркменистану й інших країн Центральної Азії дозволив Росії збільшити свій експорт до Європи.

У січні 2016 року «Газпром» припинив купувати природний газ у Туркменистану. У «Туркменгазі» тоді пояснили це рішення змінами «кон’юнктури на міжнародному газовому ринку», а також «окремими економічними і фінансовими питаннями».

До цього «Газпром» щорічно купував близько 11 мільярдів кубометрів туркменського природного газу. У липні 2015 року Міністерство нафти і газу Туркменистану повідомило, що Росія в 2015 році не оплатила ці поставки через «тривалу глобальну економічну кризу і економічні санкції».

Туркменистан є найбільшим після Росії експортером газу на території колишнього СРСР.