В Україні почали експлуатувати локомотиви General Electric

В Україні почали експлуатувати локомотиви «Тризуб», виготовлені американською компанією General Electric, повідомляє прес-служба уряду.

Локомотив вирушив за маршрутом Мелітополь (Запорізька область) – Волноваха – Маріуполь (Донецька область) і повіз 3,8 тисячі тонн залізної руди на підприємства Донецької області. Відповідно до плану, до кінця першого кварталу 2019 року таких локомотивів на залізничних лініях буде 30. Вони працюватимуть на мелітопольському, миколаївському та маріупольському напрямках.

«Треба тепер нарощувати обсяги. Треба зробити все, аби наша економіка, підприємства, які орієнтовані на експорт, були забезпечені якісною логістикою та інфраструктурою. Нові тепловози в напрямку до Маріуполя забезпечать регіон можливостями доставляти свою продукцію до портів та споживачів», – сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

23 лютого «Укрзалізниця» й американська корпорація General Electric підписали договір про модернізацію українського локомотивного парку та поставку нових локомотивів. Президент України Петро Порошенко, який був присутній на церемонії підписання документа, зазначив, що сума угоди – 1 мільярд доларів.

Перший тепловоз прибув до України у вересні.

В Адміністрації президента заявили, що General Electric планує виробити понад 200 нових локомотивів для української залізниці, співпраця розрахована на 15 років.