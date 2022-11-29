Від ПДВ та мита звільнено запчастини до електрогенераторів і обладнання супутникового інтернету 

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та ПДВ – під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, засоби очищення води та засоби супутникового зв’язку до мережі Інтернет (Starlink), повідомляє у вівторок пресслужба уряду.

«Щоб українські виробники, які збирають таку продукцію в Україні, не опинились у невигідному становищі, уряд додатково звільнив запчастини для зборки генераторів та енергетичного обладнання від ПДВ та мита. Таким чином, і продукція, що виготовляється на внутрішньому ринку, стане приблизно на четверть дешевшою», – зазначив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Раніше уряд розширив список імпортних товарів, які будуть завозитись в Україну без сплати ввізного мита та ПДВ – зокрема, генератори та акумулятори. В уряді кажуть, що таке рішення робить цю продукцію дешевшою приблизно на 25%.