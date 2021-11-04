Україна отримала ліцензію на проведення національної Олімпіади геніїв – МОН

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що Україна першою у світі отримала від США ліцензію н створення національної Олімпіади геніїв (Genius Olympiad Ukraine). Згідно з повідомленням, підписання відповідного контракту відбулося у Вашингтоні напередодні.

Повідомляється, що змагання проходить у Державному університеті Нью-Йорка. Цьогоріч організатори заходу впроваджують систему національних франшиз на проведення Олімпіади геніїв у різних країнах світу.

«Національний відбір стане першим етапом для участі в міжнародному фіналі в США. Запуск пілотних проєктів заплановано в Україні, Мексиці, Південній Кореї та Кувейті, але саме Україна першою підписала ліцензійний договір на проведення національного етапу конкурсу», – додали у МОН.

Згідно з повідомленням, Мала академія наук України долучилась до конкурсу Genius Olympiad 2017 року. За цей час її вихованці здобули 2 золотих, 4 срібних, 6 бронзових нагород та 12 спеціальних призів.

«Genius Olympiad – це найбільший міжнародний конкурс наукових проєктів з охорони довкілля та екології, участь у якому щороку беруть понад тисячу школярів з-понад 80 країн світу.