МВС Болгарії створило штаб, а прем’єр скликає нараду через інцидент з кортежем генпрокурора

Міністерство внутрішніх справ Болгарії утворило оперативний через інцидент з кортежем генпрокурора Івана Гешева, передає болгарська служба Радіо Свобода з посиланням на пресцентр болгарського відомства. Там зазначили, що внаслідок події ніхто не постраждав.

За інформацією Болгарського національного телебачення (БНТ), йдеться про спрацювання вибухового пристрою перед одним із автомобілів кортежу.

Однак у МВС про «вибуховий пристрій» на короткому брифінгу для преси нічого не сказали.

Повідомляється, що інцидент стався близько 11:45 за місцевим часом.

«Залучені всі сили, необхідні для проведення заходів із розслідування справи», – заявив генсекретар МВС Болгарії Петар Тодоров.

Крім формування оперативного штабу, очікується, що у вівторок в.о. прем’єр-міністра Гилиб Донев проведе нараду в уряді, сказав Тодоров.

За повідомленнями, автотрасу, де стався інцидент (біля села Ковачевці), наразі перекрито. На місці події працюють правоохоронці.