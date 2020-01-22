Генпрокурор порушив провадження проти Киви після інциденту в київському ресторані

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом нанесення народним депутатом України Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві, повідомив Офіс генпрокуроа у Telegram.

«У середу, 22 січня 2019 року, генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України за заявою потерпілого. Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя», – йдеться в повідомленні.

Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

У відомстві нагадали, що відповідно до законодавства відкрити провадження щодо народного депутата України може виключно генеральний прокурор.

Сам депутат Ілля Кива, який входить до фракції «Опозиційна платформа – За життя», заявив, що це на нього напали в ресторані «Мокко» на вулиці Хрещатик.

«Чоловік, який напав на мене в ресторані «Мокко», поводився неадекватно і вигукував нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився з метою попросити триматися пристойно, і він завдав удар», – твердить депутат.

У поліції вдень 22 січня повідомили, що проводять заходи для встановлення місцезнаходження чоловіка, із яким у нардепа виник конфлікт.