На кількох напрямках фронту відбито атаки військ РФ – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 1 жовтня. Повідомляється, що упродовж доби відбулося 30 бойових зіткнень.

«На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області…На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області», – йдеться у зведенні.

У Генштабі додають, що на Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Повідомляється, що на Запорізькому напрямку ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районі Новодарівки Запорізької області.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – йдеться в повідомленні.

Триває 585-а доба російської повномасштабної військової агресії проти України.