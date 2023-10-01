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На кількох напрямках фронту відбито атаки військ РФ – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 1 жовтня. Повідомляється, що упродовж доби відбулося 30 бойових зіткнень.

«На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області…На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області», – йдеться у зведенні.

У Генштабі додають, що на Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Повідомляється, що на Запорізькому напрямку ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районі Новодарівки Запорізької області.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – йдеться в повідомленні.

Триває 585-а доба російської повномасштабної військової агресії проти України.

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