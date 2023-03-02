У РФ компанії будуть зобов’язані 3 роки зберігати на серверах внутрішні дані і надавати їх силовикам

Російська Держдума 2 березня ухвалила у третьому, остаточному читанні зміни до закону про зв’язок, які зобов’язують компанії протягом трьох років зберігати на території Росії внутрішнє листування компаній, а саме голосову інформацію; текстові повідомлення працівників; зображення, що пересилаються ними; аудіо-; відео- або інші повідомлення.

Також компанії будуть зобов’язані надавати ці дані органам, які «здійснюють оперативно-розшукову діяльність або гарантування безпеки Російської Федерації». Йдеться про компанії із «внутрішньою інформаційною системою», як правило, це великий бізнес.

Закон набере чинності з 1 вересня 2023 року.

Раніше зобов’язання зберігати дані про користувачів (також три роки на серверах у Росії) були законодавчо встановлені для операторів зв’язку – увесь інтернет-бізнес та стільникові оператори, а також компанії-власники соціальних мереж.