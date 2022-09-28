Генштаб про ситуацію на фронті: відбито 11 атак, уражено 2 опорних пункти і станцію-ретранслятор РФ

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 87 вересня.

Згідно з повідомленням, з метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури армія РФ здійснила на Південнобузькому напрямку до 40 вильотів БпЛА.

«За поточну добу окупанти завдали 2 ракетних та 3 авіаційних удари, здійснили понад 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що впродовж доби ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

«Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби уразила два опорних пункти противника. Ракетні війська і артилерія уразили командний пункт, чотири райони зосередження живої сили та техніки противника та одну станцію-ретранслятор», – розповіли у штабі.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

Триває двісті сімнадцята доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.