У Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію на фронті

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 4 жовтня.

Згідно з повідомленням, за минулу добу підрозділи сил оборони відбили атаки військ РФ в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди.

«Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА ворога. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також 5 інших важливих об’єктів противника», – йдеться в повідомленні.

У штабі кажуть, що за минулу добу війська РФ завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Підтвердити ці дані в умовах війни з інших джерел немає можливості. Російська сторона про втрати не повідомляє.

Розпочалась двісті двадцять третя доба протистояння України російському повномасштабному вторгненню.