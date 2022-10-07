У районах 9 населених пунктів ЗСУ відбили атаки військ РФ – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 7 жовтня.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, протягом минулої доби війська РФ завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Три крилатих ракети Х-22 противника не долетіли до цілей.

«Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 23 удари. Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 БпЛА ворога. Серед них – 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 та 1 Mohajer-6. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 позицій ППО, 2 засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу», – зазначили у штабі.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

Повідомляється, що на окупований Донбас прибуло «підкріплення з п’ятиста відмобілізованих кримінальних злочинців».

«Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. Командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають», – розповіли українські військові.

Підтвердити ці дані в умовах війни з інших джерел немає можливості.

Розпочалася двісті двадцять шоста доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.