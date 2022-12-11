Армія РФ продовжує спроби прориву оборони ЗСУ на Бахмутському та Авдіївському напрямках – Генштаб

На Бахмутському та Авдіївському напрямках війська РФ продовжують здійснювати спроби прориву оборони українських військ, повідомляє ввечері неділі Генштаб Збройних сил України.

«Вогневого впливу з танків та артилерії зазнали райони двадцяти шести населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Васюківка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Авдіївка, Опитне, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Кліщіївки», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника», – йдеться в повідомленні.

Коментарів російської сторони в умовах війни отримати неможливо.

Триває двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення.