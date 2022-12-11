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Армія РФ продовжує спроби прориву оборони ЗСУ на Бахмутському та Авдіївському напрямках – Генштаб

Триває двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення

На Бахмутському та Авдіївському напрямках війська РФ продовжують здійснювати спроби прориву оборони українських військ, повідомляє ввечері неділі Генштаб Збройних сил України.

«Вогневого впливу з танків та артилерії зазнали райони двадцяти шести населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Васюківка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Авдіївка, Опитне, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Кліщіївки», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника», – йдеться в повідомленні.

Коментарів російської сторони в умовах війни отримати неможливо.

Триває двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення.

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