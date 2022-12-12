На Бахмутському напрямку війська РФ обстріляли майже 20 населених пунктів – зведення

На Бахмутському напрямку війська РФ сьогодні здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах майже двадцяти населених пунктів.

«Зокрема це Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр та Дружба на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українська авіація протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

«Українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів», – йдеться в повідомленні.

Коментарів російської сторони в умовах війни отримати неможливо.

Триває двісті дев’яносто друга доба російського широкомасштабного вторгнення.