Офіцери у відставці та звільнені в запас – у Генштабі ЗСУ розповіли, ким РФ поповнює командну ланку

Для поповнення поточних втрат у російській армії її керівництво змушене доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та офіцерами у відставці, повідомляє Генштаб Збройних сил України у четвер ввечері. Повідомляється, що таких офіцерів відправляють у район ведення бойових дій.

За даними Генштабу, армія РФ продовжує зазнавати втрат.

«Так, 13 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника отримали поранення. У зв’язку з переповненням лікувальних закладів та моргів у місті Мелітополь, російські загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених військовослужбовців до тимчасово окупованого Криму», – йдеться в повідомленні.

Коментарів російської сторони в умовах війни отримати неможливо.

Триває двісті дев’яносто п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.