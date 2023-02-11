Війська РФ продовжують спроби вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей – Генштаб

Російська армія попри значні втрати не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України.

Повідомляється, що війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, здійснюючи посилення військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

«Ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних Україною районах, тривають заходи бойової підготовки. Противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні.

Триває триста п’ятдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення.