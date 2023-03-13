ЗСУ за добу відбили 102 атаки військ РФ на 5 напрямках – Генштаб

Війська РФ, попри значні втрати, продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках., йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

«Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках… На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут», – йдеться в повідомленні.

Російські загарбники продовжують грабувати тимчасово захоплені території, повідомляє Генштаб.

«Нещодавно в Енергодарі окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу. На тлі великих втрат особового складу у війні, противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили. Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один з вагонів – із засудженими жінками», – розповіли українські військові.

Незалежно перевірити цю інформацію в умовах війни неможливо.

Розпочалася триста вісімдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення.