Упродовж дня ЗСУ відбили близько пів сотні атак військ РФ на Донбасі – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що наразі армія РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка. Було відбито 47 атак противника на зазначених напрямках», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку «ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут.

«Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника», – йдеться в повідомленні.

Триває чотирьохсота доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.