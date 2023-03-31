Упродовж дня ЗСУ відбили понад 30 атак військ РФ на Донбасі – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що наразі армія РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Протягом цієї доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 30 атак противника. Найзапеклішими залишаються бої за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку армія РФ не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Також російські війська і надалі зберігають військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Триває чотириста перша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.